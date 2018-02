Energiahinnad hoidsid euroala tootjahindu tagasi

Euroala tööstuse tootjahinnad jäid detsembris Eurostati andmetel tagasihoidlikuks, põhjuseks energiahindade tõusu järsk pidurdumine.

Eurostat teatas reedel, et tootjahinnad kasvasid euroalas aastaga 2,2 protsenti ning kuuga 0,2 protsenti. Euroopa Liidus oli see vastavalt 2,4 ja 0,2 protsenti. Tegemist on märkimisväärse aeglustumisega novembriga võrreldes.

Reuters kirjutab, et tööstuse tootjahinnad, mis tavaliselt kanduvad edasi lõpphindadesse ja on seega oluliseks indikaatoriks Euroopa Keskpangale selle soovitud inflatsioonitaseme püüdlustel, jäid mõnevõrra alla ka analüütikute ootustele.