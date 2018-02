„Mis siin ikka tähistada, tuleb tööd teha!“

Ainult tellijale

Presidendilt ordeni rinda saav ettevõtja Heiki Einpaul oli tunnustusest hämmingus ja tõdes, et pole tähistamise peale veel mõelda jõudnud.

Einpaul tõdes, et ilmselt tuli selline tunnustus suure töö eest ettevõttes. „Ju siis on elu jooksul hästi tööd tehtud ja mingisuguseid tulemusi saavutatud. Hekotek on kahtlemata edukas ettevõte ja selle üle on põhjust uhke olla nii minul kui ka kõikidel meie töötajatel ja ilmselt ka Eesti riigil,“ sõnas ta.

Einpauli sõnul tööjõuturgu haaranud töökäte puudus Hekoteki ei mõjuta, sest nad on alati arenenud vähehaaval ega ole korraga palganud kümneid inimesi. "Kaadri voolavus on väike ja me saame hakkama nende inimestega, kes meil on. Me hindame ja hoiame neid inimesi, kes meil on," rääkis ta ja lisas, et ka tulevikus võiksid nad tööjõukriisiga hakkama saada. "Inimestele tuleb maksta väärilist palka ja neile tuleb anda võimalus teha väärilist tööd."

Väikeses riigis on ettevõtetel hea

Einpauli hinnangul on Eestis hea ettevõtjana tegutseda, sest väiksus on meie voorus. „Me oleme osanud seda õigesti kasutada, sest suured naabrid kasutavad oma massiefekti ja sõidavad kõigest teerulliga üle. Meie samamoodi käituda ei saa ega tohi.“

Ta tõdes, et väikeses Eestis on võimalused väiksemad, kuid seda on ka probleemid. „Poliitikute tehtavad head otsused omavad väiksemat kaalu ja õnneks ka nende tehtavad rumalad otsused. On kiiremini võimalik kõike parandada, kui midagi läheb valesti," ütles ta ja lisas, et selles mõttes ei ole Eesti ettevõtluse jaoks siiamaani halb koht olnud. Positiivsena tõi ta veel välja, et meie seadused on olnud lihtsad ja arusaadavad.

Einpaul nentis, et praegune valitsus püüab küll konkurentsieelist kaotada. „Meie maksuamet seni saanud tegeleda suuremate probleemidega ja mitte pisiasjadega ning inimesed on tänu sellele hakanud teda rohkem austama. Seda kuvandit on päris hoolega nüüd lõhutud,“ ütles ta ja lisas, et ei tea, mis saab edasi. „Siiamaani on Eesti ettevõtjaks olemise koha pealt hea koht. Eriti kui oled üritanud teha midagi meie naabrite juures ja saanud võrrelda, Eestis on palju asju paremini organiseeritud.“