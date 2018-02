Haige Savisaar võidakse protsessi kaasata videosilla vahendusel

Korruptsioonis süüdistatav Keskerakonna eksliider Edgar Savisaar on jätkuvalt haiglas ja täna kohtusse ei ilmunud, vahendas ERRi uudisteportaal.

Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs ütles, et Savisaare seis on sama mis möödunud nädalal ehk Savisaar on haiglas ja istungil osaleda ei saa.

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus märkis, et praegu on küsimuse all, kas Savisaart oleks võimalik kaasata videokonverentsi kaudu istungile või saaks mõned episoodid arutada kohtus Savisaare nõusolekuta.

Nääs aga vastas, et tema hinnangul ei ole need ettepanekud kaalumist väärt.

Täna peaks kohus otsustama, kuidas Savisaare süüasja arutamisega edasi minna. Evestuse sõnul ei näe ta, et Savisaar tuleks lähiajal kohtusse. "Ta pole seda ise soovinud ja ka tema raviarst ei luba seda. Seetõttu palun kaaluda Savisaare eraldamist üldisest süüasjast," pani Evestus ette.

Savisaare kaitsja Nääs aga ei toeta Savisaare episoodide üldisest süüasjast eraldamist. "Mul on hoopis taotlus Savisaare osas menetluse lõpetamiseks, kuid neid motiive ei saa ma avalikul istungil arutada ja seda tuleks teha kinnisel istunil," märkis Nääs.

