Nafta kallinemine hakkab mõju avaldama

Detsembriga võrreldes kasvasid jaanuaris hinnad peamiselt energia, sealhulgas mootorikütuste ja elektri kallinemise tõttu, kirjutas Eesti Panga ökonomist Sulev Pert.

Eesti Pank tõi välja, et mootorikütused kallinesid kuuga 4,1%, sest lisaks nafta hinna tõusule jõustusid ka kõrgemad bensiiniaktsiisi määrad. Aktsiisitõusude mõju kõrvale jättes ulatus inflatsioon jaanuaris 2,6%ni.

Keskpanga ökonomist tõdes, et toornafta hind on maailmaturul pidevalt tõusnud alates eelmise aasta keskpaigast. USA dollarites arvestades oli nafta hind jaanuaris 26% kõrgem kui eelmise aasta jaanuaris. Samal ajal on euro kurss USA dollari suhtes tõusnud 15%, mis on tasakaalustanud ligikaudu poole nafta hinnatõusust. Euro kursi tugevnemine muudab Perdi sõnul mõnevõrra soodsamaks ka muude toorainete ja kaupade impordi. USA dollarites imporditakse näiteks 80% kütustest, 19% masinatest ja seadmetest ning 17% riietest.