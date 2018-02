Saksa metallurgid võitsid 28tunnise töönädala

Ainult tellijale

Pea miljon Saksa metallitööstuse ametiühingusse IG Metall kuuluvat töötajat võitsid esmaspäeva õhul vaidluse tööandjatega ja saavutasid kõrgema tasu ja lühema töönädala.

Nii töötajad kui tööandjad tõdesid pärast öösse ulatunud läbirääkimisi, et on jõudnud tolereeritava kompromissini, milles on ka mõlemale poolele valulikke elemente, vahendab agentuur France Presse. Praegu kehtib lepe Baden-Wuerttenbergi tööstuspiirkonnas 900 000 töötajale, kuigi ei ole välistatud, et see võib levida ka üle riigi. Sellisel juhul mõjutaks leping kõiki 3,9 miljonit Saksamaa metallisektori töötajat.

Leppe põhipunktiks on kogemustega töötajate õigus vähendada töönädala pikkust soovi korral 28tunniseks. Võimalus pole aga piiramatu – 6 kuni 24 kuu jooksul tuleb töötajal täiskohaga tööle naasta.

Nimelt oligi ametiühingu peamine soov muuta töökorraldus paindlikumaks, et töötajad saaksid oluliste sündmuste, nagu lapse sünd, tervisemured või haige sugulase eest hoolitsemine, puhul vabu päevi. Leppe järgi säilib töötajatel õigus pärast mõningast aja mahavõtmist naasta täiskohaga tööle.