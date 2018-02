Tunneli jaoks tuleb välja kaevata kuue püramiidi jagu materjali

„Me räägime siin peaaegu kuuest Egiptuse püramiidi kogusest materjalist,“ ütles ehitusinsener ja Amberg Grupi president Felix Amberg Tallinna-Helsingi tunneli ehitamise kohta.

Tunnelite suurim probleem on väljakaevatud materjal, küsimusi võib tekitada ka jäägi transport ja ladestamine, lisas ta.

Ajaleht Pealinn vahendas, et Ambergi sõnul on nii suure projekti puhul probleemiks kindlasti saarte ehitamine, sest seal peab logistika olema väga paigas. „Kõik, mida kaevandatakse ja ehitatakse, peab liikuma laevadega ühest kohast teise," selgitas Amberg ja lisas, et küsimus ei ole betooni vajaduses, vaid infrastruktuuris, ka näiteks elektris, mis peab olema juba olemas, kui kaevandama hakatakse.

Ambergi sõnul on oluline mõista, et tunneli tehnilisi lahendusi pole võimalik nii pikalt - 15 aastat - ette näha, sest tehnika muutub ja uueneb pidevalt. "Minul ei ole aimu, millised tehnilised lahendused saavad 2030. aastal olema tunnelis," ütles Amberg ja lisas, et seepärast ei ole ka võimalik tunneli täielikku kogukulu välja arvutada.