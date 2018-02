Praktikandid kui tulevikuinvesteering

Ainult tellijale

Estanc AS on vaid mõne aastaga kasvatanud praktikantidest osakonna juhte

Estanc AS on vaid mõne aastaga kasvatanud praktikantidest osakonna juhte

Estanc AS on vaid mõne aastaga kasvatanud praktikantidest osakonna juhte

Ainult tellijale

Praktikantide väärtustamine võib tööjõupõuas ettevõtetele kordades tagasi teenida. Parematel aastatel on enam kui poolesajast koolinoorest tööandjaile truuks jäänud koguni kolmveerand.

Kui noortele on (üli)koolipraktika parim viis üleminekuks tudengipõlvest tööellu, siis tööandjad saavad noori kaasates juba varakult kaardistada tulevikutalendid. Tuleb vaid aru saada, et noorte oskused ei saa kohe alguses olla samast klassist, mis ülikoolis omandatud teoreetiline baas. Reedel Masinatööstuse Liidu eestvedamisel TTÜs toimunud Engingeering Students konverentsil tutvustasid suurettevõtete Eesti esindajad ülikoolirahvale praktikavõimalusi.

Ingliskeelseid kohti liiga vähe

ABB ASi eelispraktikavaldkondadeks on kujunenud mehaanika ja elektroonika. Ettevõtte ise hindab kõrgelt inseneride järelkasvu. Igal aastal pakutakse ligi 100 tudengile koolipraktika kogemust. Üksikutel talentidel on võimalik läbida mahukam aastane praktikaprogramm, mis tutvustab ettevõtte erinevaid funktsioone.

„Uue võimalusena on tänavu loomisel rahvusvaheline praktikaprogramm, mille raames on tudengitel võimalus läbida praktika ABB-s mõnes teises riigis, et saada rahvusvahelisi kogemusi,“ tutvustas ABB Balti riikide värbamisjuht Gerda Markus.