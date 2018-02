Ravimigigandil hiigelaltkäemaksu andmise kahtlus

Kreeka prokuratuur süüdistab ravimifirmat Novartis miljonite eurode suuruse altkäemaksu andmises 4000 arstile ja poliitikutele.

Kreeka leht eKathimerini kirjutab, et Novartise altkäemaksujuhtum toodi paljude arvates avalikkuse ette selleks, et vaigistada Makedoonia nime pärast tekkinud rahulolematusi riigis. Kuigi peaminister Alexis Tsipras on seda nimetanud suureks skandaaliks, kirjutab leht, et süüdistus põhineb kolme tunnistajakaitse all inimese jutule, kuid nende väiteid pole siiani suudetud tõestada.

Soomlaste Kauppalehti kirjutab, et lugu uurib Kreeka prokuratuur koostöös FBIga. Väidete järgi kahtlustab prokuratuur Šveitsi ravimifirmat, et see on andnud meelehead üle 4000 arstile ja paljudele poliitikutele, et riigis oma ravimite müüki edendada aastatel 2005–2015.

Saksa agentuuri dpa-AFX andmetel kahtlustatakse kümnete miljonite eurode suurust altkäemaksu, Kreeka lehtedest läbi käinud numbrid on suuremad, räägitakse 50 miljoni euro suurusest meeleheast ainuüksi poliitikutele.

Justiitsminister Stavros Kontonis lubas asjas kiiret ja põhjalikku uurimist.

Kreeka ametivõimud tegid reidi Novartise kontorisse ja kuulasid üle vastutavaid töötajaid. Pärast seda üritas üks Kreeka Novartise töötaja enesetappu sooritada, aga töökaaslased kutsusid kohale politsei, kel õnnestus seda takistada. Aasta alguses ütles üks prokuratuuri töötaja France Presse'ile, et eeluurimine on kestnud paar kuud ja üle on kuulatud 178 inimest.

Euroopa Komisjoni liige Avramopoulus lükkas Brüsselis toimunud pressikonverentsil reedel kõik tema kohta käivad kahtlused tagasi. Ta nimetas väiteid ennekuulmatuks intriigiks. "Sellise asja võib välja mõelda ainult haige mõistus,“ ütles ta.

Novartise süüdistused ei piirdu Kreekaga, vahendab Kauppalehti. Ettevõtte tegevust on uuritud Hiinas ja ka USAs, kus kahtlustati, et Novartis on koolituse sildi all kostitanud arste tipprestoranides. dpa-AFXi teatel läks Novartis 2015. aastal USA justiitsministeeriumiga seoses altkäemaksukahtlustega kokkuleppele. Ettevõte teatas, et maksis 390 miljonit dollarit.

Šveitsi justiitsministeerium kinnitas, et on saanud eelmise aasta lõpul ja selle alguses kaks nõuet seoses Novartise altkäemaksukahtlustustega. Kreekast ja USAst saabunud nõuded on menetluses, lisasid Šveitsi ametivõimud.

Novartis teatas, et pole Kreeka ametivõimudelt ametlikke süüdistusi saanud, aga lubas kiiret tegutsemist, kui ettevõtte töötajad on ebaseaduslikus või ebaeetilises tegevuses süüdi. Ettevõtte teatel võib juhtumi avalikustamise puhul tegemist olla konfidentsiaalse ja esialgse juurdlusfaili osade selektiivse lekkega ning see sisaldab palju sensatsioonilisi ja põhjendamatuid väiteid poliitilise võitluse osana.