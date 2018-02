Tallinna linn palkas kaasamisnõuniku

Sellest nädalast alustas Tallinna linnavalitsuses kaasamisnõunikuna tööd Kristjan Maasalu, kelle ülesandeks on suhelda huvigruppidega linnaprojektide juures ja töötada linnasüsteemis sissepoole ehk õpetada ametnikkonda arvestama huvigruppide mõtetega, kirjutas Raepress.

Kaasamisnõuniku leidmiseks korraldatud avalikule konkursile laekus 36 avaldust. Linnapea Taavi Aas leiab, et kaasamisnõuniku koha loomine toob muutuse linnavalitsuse mõttemaailma. "Me tõesti soovime rohkem inimesi oma mõttetöösse kaasata, et vältida näiteks Reidi tee sarnast olukorda," sõnas Aas.

Maasalul on keskkonnakorraldaja haridus Tallinna Ülikoolist, praegu omandab ta magistrikraadi. Ta on töötanud Riigimetsa Majandamise Keskuses, näiteks korraldas ta seal metsapuhkuse, loodushariduse ja teabepunktide Harjumaa tööd. Viimane töökoht enne kaasamisnõunikuna alustamist oli sotsiaalse ettevõtte MTÜ Skill Mill projektijuht, kus ta vahendas noori endisi õigusrikkujaid ja riskinoori heakorra- ja haljastustöödele.