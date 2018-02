Nokia teatas järjekordsetest koondamistest

Tehnoloogiafirma Nokia alustab personali kärpimise läbirääkimisi – seekord on ettevõttel plaanis oma Soome tehastes koondada umbes 400 töökohta, vahendas Yle.

Veel ootavad koondamised ees Nokia Technologiesi haru, kus võib kaduda umbes 75 töökohta.

Soomes on praegu Nokia palgal umbes 6300 inimest. Koondamisi põhjendab ettevõte sellega, et sel aastal on näha võrguteenuste turu kukkumist.

Viimati koondas Nokia eelmisel suvel, kui kaotas Soomes 190 ning lisaks veel üle 300 töökoha USAs ja Suurbritannias.