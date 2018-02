Läti politsei uurib Norvik Banka aktsionäride šantažeerimist

Ainult tellijale

Läti politsei algatas kriminaalasja seoses Norvik Banka suuraktsionäride süüdistustega pangandussektori kõrge ametniku ning ühe pankrotihalduri vastu, kes olevat panka ja selle aktsionäre ðantaþeerinud.

Norviku suuraktsionär Grigori Guselnikov ja teised panga aktsionärid on pöördunud rahvusvahelisse arbitraaþikohtusse süüdistusega, et pankrotihaldur Maris Spruds ja üks kõrge finantssektori ametnik üritasid neilt raha välja pressida väitega, et sellisel juhul lõpetab Läti raha- ja kapitaliturgude komisjon panga survestamise, kirjutab LETA.

Probleemiks on luhtunud laenuprojekt Winergy tuulepargiga, mis jäi pangale miljoneid võlgu ning on nüüd panga omanduses. Norvik Banka usub, et Spruds oli isiklikult tegev selle juures, et Winergy park üldse pangalt laenu saaks, kuigi Sprudsi nimi Winergy kaasuses välja ei tule.