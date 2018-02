Padovani investeeris uude idufirmasse

Eestis tegutsev reklaamitehnoloogia firma Adcash investeerib maksetehnoloogia firmasse Zlick, millel on samuti Eesti juured.

Adcash on varem investeerinud näiteks sõiduteenusesse Taxify. Ettevõtte tegevjuht ja asutaja Thomas Padovani ütles, et Zlick on lahendus, mis võib muuta seda, kuidas meediat tarbitakse ning selle eest makstakse. „Neil on tugev visioon maksete tuleviku kohta meie ärivaldkonnas. See toode on üks lihtsamaid, mida oleme näinud, ning see oleks sisupakkujatele loomulik valik,“ rääkis ta.

Adcashi investeeringust rahastab Zlick enda ülemaailmset laienemist. Sihtrühmas on sisupakkujad, ent ka veebikuulutuste portaalid ning mittetulundusühingud, mis tahavad suurendada veebi kaudu kogutavate annetuste mahtu.