Rakvere streikijad lähevad homme Soome

Juba kaks nädalat streikivad Rakvere lihakombinaadi töötajad korraldavad homme demonstratsiooni Turus, oma tööandja emafirma HKScani peakontori ees.

Streikijad nõuavad ettevõttelt, et see austaks tööliste õigust kuuluda ametiühingusse, ning et tehases tõstetaks tööliste palku, vahendab Yle. Turus algab meeleavaldus kell 13. Samal ajal kogunevad ka HKScani tehaste töötajate usaldusisikud, et arutada oma Eesti kolleegide toetuseks korraldatavat aktsiooni. Ka Rootsi HKScani töötajate usaldusisikud on avaldatud eestlastele toetust ja lubanud solidaarsuse märgiks meetmed tarvitusele võtta.

HKScani tegevjuht Jari Latvanen peab olukorda kohutavaks, kirjutab Yle.

"Aktsiooni taga seisab 11 inimest, kuigi meil töötab Eestis üle 1300 inimese," rääkis ta. "Me oleme iga aasta 6 protsendi võrra palka tõstnud ja palgad on meil 19% kõrgemad kui Eesti toidutööstuses keskmiselt. Probleem on selles, et Eestis kuulub vaid väike osa töölisi ametiühingusse. Kusjuures me oleme pidanud väga häid läbirääkimisi personali esindajatega, kelle töölised on ise endale valinud."

HKScanile kuuluva Rakvere lihakombinaadi 26 töötajat streigivad juba kaks nädalat. Riiklik läbirääkija Meelis Virkebau andis streigiloa pärast seda, kui läbirääkimised töötajate ja tööandja vahel tulemusteta läbi kukkusid.

Homme on oodata Turusse meeleavaldusele 20 eestlast, kellest 15 on lihakombinaadi streikijad.