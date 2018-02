Tartu Ülikool ja ettevõtjad ulatavad teineteisele käe

Ainult tellijale

Tartu Delta kompleksi õppekeskus läheb maksma 23,5 miljonit eurot. Ärihoone lõplik hind on veel lahtine.

Ülikoolid ja ettevõtjad otsivad aktiivselt ühenduslülisid kõrghariduse pakutava tugeva teoreetilise baasi ja praktilise elu vajaduste vahel. Tartu kesklinna kerkiv Delta ettevõtlushoone on üks nendest.

2020. aastaks valmiv viiekorruseline ja ligi 3500ruutmeetrise rendipinnaga ärihoone loob ettevõtete tootearenduseks ja praktikakohtade leidmiseks sootuks uued võimalused. Ettevõtlusmaja maksumus pole veel selge, kuid hoone tuleb valmis ehitada ülikooli enda eelarvest. Delta teadus- ja õppehoone ehitusmaksumus on 23,7 miljonit eurot, millest 15 miljonit tuleb ELi ASTRA fondist, ülejäänu ülikooli eelarvest.

Näiteid koostööst Osalemine õppekavade nõukodades

Tagasiside jagamine matemaatika ja majanduse õppeprogrammidele

Külalisloengute ja seminaride andmine

Aastas ca kuuekümne praktikakoha pakkumine Tartu Ülikooli tudengitele Allikas: Swedbank

Kompetentsikeskuseid rajatakse üha rohkem

Tudengid tulevad ülikoolist küll väga hea teoreetilise ettevalmistusega, aga ettevõtetel lasub vastutusrikas roll oma tegevusala erioskuste õpetamisel. Seda saab teha ainult ettevõttes kohapeal. „Eriti oluline on see spetsiifilistel erialadel, nagu finants- ja kindlustusmatemaatika, kus sobivaid praktikakandidaate valime koostöös õppejõududega,“ selgitas Swedbanki karjäärikeskuse juht Grete Kotkas.

Swedbanki huvi Tartu Ülikooli vastu on kantud eeskätt majanduse, IT ja matemaatika erialadest. Kuna Eestis luuakse riskijuhtimise ja business intelligence'i valdkonna kompetentsikeskusi, siis suureneb majanduse, matemaatika, statistika ja IT-valdkonna asjatundjate vajadus tulevikus veelgi. See kehtib kõikide ettevõtete kohta, kes puutuvad kokku (suur)andmetega.

„Swedbanki värbamistöö toimub üle Eesti. Suures osas aga just Tartus, kus nende valdkondade õpe on tugev. Taolise keskuse ehitamine võib suurendada valdkondade atraktiivsust tulevaste tudengite jaoks,“ lisas Kotkas.