Eesti rahvusvaheliseks ICO keskuseks

2017. aastal kogus meeletu kiirusega populaarsust detsentraliseeritud rahakaasamismudel ICO ehk initial coin offering. Seni riikide poolt reguleerimata mudeli abil kaasatakse iga kuu seaduse halli ala serval kõikudes miljardeid dollareid üle maailma. Eesti võiks olla pioneer, kes ICOdele eraldi seadusraami looks ning seni rahvusvahelise keskuseta rahalehma ära kodustaks, usuvad entusiastid.

Jaanuari alguses ilmus Euroopa pangandusinstituudi EBI teadlaste kokku pandud teadustöö „ICO kullapalavik: see on pettus, see on mull, see on superväljakutse regulaatoritele“, kus käidi välja muljetavaldavad arvud. Nimelt on uuringu järgi viimase pooleteise aasta jooksul toimunud maailmas üle tuhande ICO, mille kaudu on kokku kaasatud üle kolme miljardi dollari eest kapitali. Sealjuures on viimase kuue kuu jooksul kogutud ICOde kaudu rohkem kui varasema kolme aasta jooksul kokku.

Üks entusiast on advokaadibüroo Soraineni partner Reimo Hammerberg, kelle arvates aitaks uudse rahakaasamismudeli jaoks regulatsiooni loomine puhuda elu sisse Eesti seni varjusurmas hingitsenud kapitaliturgudele. Hammerberg näeb, et oskusliku turundamise abil saaks nii meelitada ettevõtteid üle maailma end Eestisse registreerima ning siin ICOsid korraldama. Nõnda koguneks Maarjamaale kolivate ettevõtetega koos siia ka erialaline oskusteave, kõrgepalgalised töökohad ja hulk raha.

Osa analüütikute hinnangul on praeguseks ICOdega kogutud 3,6 miljardit dollarit suurem summa, kui idufirmad sama aja vältel riskikapitali ettevõtetelt kogunud on. Veebiportaali Coindesk andmeil koguti ainuüksi 2017. aasta detsembris ICOdega üle 1,4 miljardi dollari. Samuti toob uuring välja, et 2011. aastast alates on maailmas asutatud 110 krüptorahafondi, mille eesmärk on ICO ja krüptoturgudel investeerimisvõimalusi leida. 84 neist asutati 2017. aastal.

#Lai# Mis on mis: ICO – initial coin offering ehk plokiahela tehnoloogial põhinev rahastamismudel, mille kaudu emiteeritakse osakuid ehk instrumente. Osakute või instrumentide omamisega kaasnevad nende omanikule mingit tüüpi õigused, enamikul juhtudel rahalised. ICOde käigus jagatavad token'id või coin'id on sarnased digitaalse voucher'iga ning annavad investorile mingisuguse õiguse või väärtuse, mille loomus varieerub. Laias laastus jagunevad token'ite funktsioonid kolmeks: kasutus-token, mis annab õiguse ja ligipääse mingit sorti tarkvarale või teenusele

kommuun-itoken, mis annab investorile ligipääsu ja kuuluvuse mingisse gruppi

finants-token, mis omakorda jaguneb kaheks: krüptovaluutat esindavad token'id ja tootlust pakkuvad token'id. Viimased annavad õiges teenida ettevõtte äritegevuselt või sellele kuuluvalt varalt kasumit. Ostes kas krüptoraha või FIAT-valuuta eest ICOt korraldava idufirma token'eid ehk osalust tunnistavaid tõendeid, saavad investorid nendega krüptoraha turuplatsidel kaubelda, seeläbi ettevõtte edu või ebaedu peale panustades. Allikas: Teadustöö „The ICO gold rush: it’s a scam, it’s a bubble, it’s a super challenge for regulators“

„Meil on juba olnud paar edukat emissiooni, oleme rahvusvaheliselt valdkonnas tunnustatud ja arvamusliidrid,“ möönis Hammerberg, kes on ühtlasi Finance Estonia juhatuse liige ja ICO fookusgrupi juht. „Olen olnud paljude initsiatiivide juures, mida Eestis algatatud ja arendatud on – Eesti rahvusvaheliseks kapitalikeskuseks, Eesti rahvusvaheliseks fondide keskuseks, Eesti rahvusvaheliseks back office (haldusteenuse – toim) keskuseks jne. Esimesest päevast peale paistsid need natuke unelma moodi. See on aga päris asi. Siin on päriselt võimalik midagi ära teha,“ arvas Hammerberg.

Eesti on esirinnas

Juba praegu on Eesti ICOde korraldamises maailma esirinnas, ilmneb teadustööst. Valimisse sattunud üle 300 ICO järgi oli 2017. aasta lõpu seisuga Eesti maailma populaarsuselt viies ICO-riik. Eestit edestasid Suurbritannia, Singapur, USA, Švetis ja Hongkong. Seljataha jäid aga suurriigid Kanada ja Venemaa. Kokku oli valimisse kuulunud projektide hulgas 14 sellist, mis märkisid enda n-ö kodumaaks Eesti. Turg on veel killustunud ja selget liidrit välja kujunenud ei ole – tabeli liidril Singapuril oli võrdluseks ette näidata 29 ICOt.

Rahastamismudeli eeliseks on Hammerbergi sõnul just süsteemi lihtsus ja sõltumatus kolmandatest osapooltest. Näiteks kui mõni Eesti idufirma saab hakkama eduka globaalse turunduskampaaniaga ning nende projekti vastu tekib metsik huvi, on välisresidentidel ikkagi väga keeruline oma raha siia investeerida, möönis Hammerberg. „Nad peavad hakkama avama väärtpaberikontot Eestis või hoidma väärtpabereid läbi mitmete depositooriumite ja alamdepositooriumite. Nõnda jõuavad nad heal juhul Saksamaale välja ja selle peale on huvi läinud," rääkis Hammerberg. Krüptovaluuta kaudu saab ettevõtte token’eid osta aga üle maailma – investorid ei takerdu vahendajate tihedasse võrgustikku.