Hiina plaanib oma tuumaenergia võimsuse järgmise 20 aasta jooksul enam kui 3kordistada. See tähendaks, et Hiinast saaks USA ees maailma suurim tuumaenergia tootja, teatas Rahvusvaheline Energiaagentuur.

Agentuuri juht Fatih Birol rääkis kolmapäeval Londonis toimunud Petroleum Week konverentsil, et Euroopa ja USA ei investeeri piisavalt tuumaenergiasse ja see tekitab muret. Hiina on samal ajal plaanimas aga suuri investeeringuid.

„Hiina naaseb võimsalt. Praegu on ehitamisel maailmas 60 tuumajaama, kolmandik neist tehakse Hiinasse. Hiina kasvab ja selle tõttu tekib peagi olukord, kus riik võtab üle Ühendriikide positsiooni maailma suurima tuumaenergia tootjana,“ ütles Birol.

Ta tõi välja, et USA on tuumaenergias olnud globaalne liider alates 1960ndatest, aga kaks trendi on seda positsiooni ohustama hakanud. Esiteks ehitatakse väga vähe uusi reaktoreid ning praeguste jaamade eluaega ei pikendata. Sama kehtib ka Euroopa puhul, ütles ta. Prantsusmaal on viimastel aastatel näha tuumaenergia toodangu järsku langust.

„Kui olukord nõnda jätkub, siis langeb Ühendriikide tuumaenergia osakaal 20 protsendilt [kogu elektritootmisest] 7 protsendini,“ rääkis Birol.

„Sellest on võimalik teha mitmeid järeldusi. Võin teile öelda, et olukord on sarnane päikeseenergia sektoris. Hiina õpib tegutsedes, toob kulud alla ning siis on nad valmis oma tehnoloogiat eksportima. Nende kuluefektiivsus on palju parem kui teistel. Nüüd on nad väljakutse esitanud vanadele tegijatele nagu USA, Jaapan, Lõuna-Korea ja Euroopa riigid,“ nentis Birol.

Birol arvab, et Hiinast saab maailma suurim tuumaenergia tootja 2030. aastaks.