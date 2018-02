Saksamaa kohus tegi diiselautode kohta otsuse

Saksamaa föderaalne halduskohus kogunes Leipzigis, et oma otsus diiselkütust kasutavate autode kohta välja öelda.

Saksamaa föderaalne halduskohus kogunes Leipzigis, et oma otsus diiselkütust kasutavate autode kohta välja öelda.

Saksamaa föderaalne halduskohus kogunes Leipzigis, et oma otsus diiselkütust kasutavate autode kohta välja öelda.

Saksamaa kohus otsustas täna, et linnadel on õigus diiselmootoriga autode sõitmist piirata, kirjutas Tekniikka ja Talous.

Praktikas tähendab see, et Stuttgart, Düsseldorf ja 16 teist linna võivad ise otsustada, millistel tänavatel nad keelavad diiselmootoriga autodel sõita.

Otsus on pettumus diiselmootoriga autode omanikele, kes kardavad, et nende autode hind võib nüüd kukkuda.

Ka politsei on teatanud, et keeldude täitmise kontroll on tegelikkuses võimatu.