Hanschmidt laieneb liivaärisse

Ärimees Ain Hanschmidti suurosalusega ettevõtte Infortar tütarfirma Jõevulin ostab Harjumaal Kuusalu karjäärides liiva kaevandava ettevõtte Kiiu Soon.

Kiiu Soon valmistab ehitusliiva ja müüb seda ehitusettevõtetele. Aastaaruandest selgub, et tegevusalaks on liivade fraktsioneerimine ja vee alt kaevandamine. Kiiu Soon kaevandab ehitusliiva Kuusalu ja Huntaugu karjäärist. 2016. aastal kasvas ettevõtte käive 1,7 miljonilt 2,3 miljonile eurole.

Mullu suvel asutatud Jõevulin OÜ ja selle emafirma RRTK Kapital OÜ juhatuse esimehe Rein Rätsepa sõnul on protsess alles alguses ning plaane saavad nad tutvustada alles siis, kui konkurentsiamet tehingule loa andnud. Praegu just selle otsuse taga tehingu lõpuleviimine seisabki.

"Infortaril on Eesti ühe suurima investeerimisfirmana mitmeid investeerimissuundi ja huvisid, nende seas ka energeetika- ja ehitusvaldkond. Oleme huvitatud kõrgema lisandväärtusega ehitusmaterjalide tootmisest, ning sellest ka huvi sellise ettevõtte vastu," lisas Rätsep.

Kiiu Soonele kuulub ka tütarfirma Kuiv Liiv OÜ, mille põhitegevus on liiva kuivatamine ja sõelumine ning tehnoloogilise ja ehitusliku liiva tootmine. 2016. aastal oli selle ettevõtte käive 846 000 eurot, millest viiendik tuli ekspordist, ning kasum 106 000 eurot.

Kiiu Soone senised omanikud olid Jaak Fuchsi ettevõte JAF ZG, Martin Kabinile kuuluv Alta Mets, Alar Aaviksaare RAC Arenduse OÜ ja Vambola Juurmani Sarvendel OÜ.