Ratas rõõmustab: Eestis on tugev tööturg

Peaminister Jüri Ratas rõõmustas, et Eesti majanduskasv oli mullu laiapõhjaline ning majanduse näitajad paranesid enamikus valdkondades, vahendas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Erilist rõõmu võib peaministri sõnul tunda selle üle, et Eesti tööturg on tugev – meie ettevõtted lõid eelmisel aastal hulgaliselt uusi töökohti, paljud inimesed leidsid töö ning vähenes palkade ebavõrdsus.

"Inimlikult on mul hea meel näha, et kahanenud on pikaajaline töötus, mis on inimestele emotsionaalselt raske ja viib nad sageli ka vaesusse. Loomulikult väärib märkimist veel inimeste tööviljakuse kasv, mis on omakorda võimaldanud palkasid tõsta," ütles ta.

Ratase sõnul tuleb nüüd pingutada, et majanduse areng jätkuks ja kasv kujuneks võimalikult pikaajaliseks.