Soome majanduskasv pronksi vääriline

Soome majanduskasv ei ulatunud tipptulemuseni, milleni ootused olid kruvitud, vahendas Kauppalehti Danske Banki hinnangut.

„Võib öelda, et jätkus tubli kasv, aga ootustega võrreldes ole see number väike pettumus,“ märkis Danske.

Panga ökonomist Jukka Appelqvist võrdles olukorda sellega, kui kuldmedalilootus toob koju pronksi.

„Head hommikused uudised on seotud ekspordiga. Terve eelmise aasta järjest tugevnenud majanduskasvule heitis pidevalt varju mure ekspordi pärast. Nüüd selgub, et eksport kasvab taas. See on hea uudis,“ ütles Appelqvist. Eksport kasvas viimases kvartalis 7,6 protsenti.

Rahul ei saa aga olla investeeringutega, mis kahanesid 0,4 protsenti eelmise kvartaliga võrreldes. „Investeeringud annavad muretsemiseks põhjust, sest majandusministeeriumi eilse muidu optimistliku kindlustunde küsitluse järgi on ettevõtete tootmisvõimsus 83 protsendi ulatuses hõivatud. Ilma lisainvesteeringutete hakkab tootmisvõimsus varsti toodangu mahtu piirama.“