Endine suusataja Triin Peips: juhuse läbi edukaks

Paljuski on naise meelest tema edu põhjuseks juhused. „Juhused tulevad inimeste juurde, kes midagi teevad,“ arvab Peips ja leiab, et on õige asja leidnud. Juhuse läbi sattus ta tegelema ka aia- ja metsatehnika müügiga.

„Pakuti võimalust, et võtad kõik või mitte midagi. Loomulikult võtsin ma kõik,“ kirjeldab Peips kõrvaläri algust. Esialgu avas naine ühe saestiili kaubamärgi esinduspoe, nüüdseks on neid kolm, millele lisaks veel e-pood. Laienemise kohta ütles naine nii, et esialgu ajendas selle enda praktiline vajadus, hiljem tekkis juba hasart. „Ja muidugi igal Eesti naisel on vaja üht korraliku stiilipoodi. Ja punast traktorit ka!“

Ettevõtte Ökopesa põhiline tegevusvaldkond on siiski metsandus ja põhiliselt hooldatakse elektriliine. Tänased peamised partnerid on Peipsi sõnul Eesti Energia, Elering ja Eesti Gaas. Küll aga ta toob välja, et tihti sattub ta suhtumise otsa, et kõik metsamehed on pätid ja vargad.