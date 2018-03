Endine tippjuht sai kriminaalsüüdistuse

Ainult tellijale

Sel nädalal sai mitmes rikkumises süüdistuse Eesti Raudtee endine side-ja turvanguameti juht Indrek Süld, samuti on paigas eelistung.

Kapo pidas Sülla kinni juba kaks aastat tagasi. Süld pidi kahe päeva jooksul andma vastuseid hanketegevuse reeglite võimaliku rikkumise tõttu. Postimehe küsimusele, kas Sülda kahtlustatakse suuremahuliste hangete puhul mõne ettevõtte ebaseaduslikus eelistamises, vastas Eesti Raudtee tolleaegne juht Sulev Loo napilt, et niimoodi see tavaliselt käib.

„Kaldun arvama, et see läheb tagasi nagu Tallinna Sadama juhtumis. Lugesin ja ei saa aru, mis on kokku kirjutatud ja mida on tahetud, samamoodi ei saa advokaat aru,“ kommenteeris Süld, kuid põikles, kui ajakirjanik seepeale veendumiseks süüdistust näha palus. „Praegu on vara. Las ta nüüd natuke seisab, sellega tutvutakse.“

Ei lasku vaidlusesse