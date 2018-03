Äripäeva fotograaf pildistas aasta parima portree

Täna avalikustati pressifoto aastanäitusel fotoauhindade võitjad. Parima portreefoto auhinna sai Andras Kralla Äripäevas ilmunud fotoga, millel on kujutatud pensioniikka jõudnud vennad Tavi (81) ja Valde Nirk (85).

Tavi ja Valde Nirk on ilmselt Eesti vanimad kinnisvaraarendajad, sukeldudes ärisse 80ndates eluaastates. Vennad Nirgid on pensionärid – Tavi Nirk elab Laagris, Valde Nirk Viimsis, nende vahel laiub Tallinn. Tavi on elupõline tehnikaülikooli professor ning tehnikateadlane autode-traktorite ja liiklusõnnetuste alal, Valde on olnud aga vabatahtliku tuletõrjeühingu esimees. Tavil on neli aastat vähem turjal kui Valdel ning ka tervis on tal pisut parem, mistõttu on just Tavi vendade ühise ettevõtmise eestvedaja. Valimistelgi kandideeris ta Keskerakonna nimekirjas Saue vallavolikokku, kogudes 15 häält.

Just Saue ja Saku vallaga on Nirgid olnud elu aeg seotud. Toonases Pääsküla külas, tänapäevases moodsas Laagri asumis oli nende kodu – Käspre talu. Isa Alfred Nirk oli esimese vabariigi ajal advokaat ja kohtuvalitsuse juhataja, küüditati Siberisse ja ülejäänud pere kupatati talust välja.

Isalt päritud maad ongi Nirgid taasiseseisvumise järel enda valdusse tagasi saanud ning plaanivad nendele nüüd elamurajooni, kui vaid saaks Saue vallaga kaubale. Ostjadki oleks neil juba olemas – suures osas kõik enda sugukondlased, kel selle piirkonnaga oma side. Pärast pikki läbirääkimisi vallaga on neil küpsenud plaan rajada krundid, kuhu saab ehitada neli boksi ridaelamuid ja 18 üksikmaja.