Venelased päästavad Euroopa külma käest

Venelased saadavad Euroopasse rekordiliselt maagaasi, sest külmalaine on kütte- ja elektrinõudlust järsult tõstnud. Praegune olukord iseloomustab ka seda, kui suures sõltuvuses eurooplased venelaste gaasist on, kirjutab Bloomberg.

Külmalaine on Euroopa energiavõrgustiku viimase nädala jooksul proovile pannud. Maagaasi hinnad on kolmekordistunud ja tõusnud rekordini. Venemaalt tuleb torujuhtmete kaudu aina rohkem gaasi ning transporti on alustatud ka tankeritega. Üks tanker veeldatud maagaasiga peaks jõudma Suurbritanniasse järgmisel nädalal. Veebruaris võtsid britid vastu ühe tankeri.

Ainult Gazprom saab Euroopat aidata

Euroopas on aga tõsiseid probleeme maagaasi varundamisega. Lisaks sellele on tankeritega vedamine raskendatud. See näitab, et Euroopa ja eriti Suurbritannia on Venemaa gaasist väga suures sõltuvuses. Venemaa on juba mitu kümnendit Euroopasse kõige enam maagaasi eksportinud. Nüüd kasutatakse võimalust, et oma rolli kinnistada.

„Ainult Gazprom on võimeline Euroopasse saadetava maagaasi koguseid suurendama ja tegema seda väga kiiresti,“ ütles Gazpromi tegevjuht Alexey Miller. „Ühtegi teist pakkujat, kes sellega hakkama saaks, ei ole.“

Igapäevane maagaasi tarne Gazpromilt tõusis veebruaris uue rekordini, selgub ettevõtte andmetest. Euroopa tarbimine tõusis veebruari keskel viimase viie aasta kõrgeima tasemeni. Selle nädala külmalaine on olnud karm ning tõenäoliselt ületatakse rekordid uuesti, selgub Londonis tegutseva Marex Spectron Groupi prognoosidest.

„Praegune talv on üks viimaste aastate külmimaid ja Venemaal on piisavalt võimalusi, et nõudlusega toime tulla,“ ütles Marex Spectroni meteoroloog Giacomo Masato.

Ükski teine riik ei suuda selliseid mahtusid pakkuda. Norras on osade rajatistega probleeme. Kriis jõudis neljapäeval haripunkti ja just siis toimusid näiteks Kollsnesi gaasitehases katkestused.

Tarbijad tühjendasid rekordilise kiirusega Saksamaa gaasivarusid, selgub Bloomberg New Energy Finance’i (BNEF) andmetest. Suurem osa maagaasist on tulnud Venemaalt ning Saksamaa on importi järsult suurendanud.

„Lühemaajalistest ladudest hakkas maagaas otsa saama. Hinnad olid kasvanud nii kõrgeks, et importima hakati Mandri-Euroopa suurematest ladudest, kus on samuti probleeme tekkinud,“ ütles BNEFi analüütik John Twomey.

Pinged Ukrainaga tekitavad muret

Kusjuures Ukrainas asuvatest torujuhtmetest jookseb läbi 40 protsenti Euroopasse minevast maagaasist. Venelastel on Ukrainaga aga kana kitkuda.

Gazprom teatas reedel, et on alustanud kohtutoimingutega Stockholmis asuvas Rahvusvahelises Arbitraažikohtus. Ettevõte tahab tühistada Ukrainaga tehtud transiidi- ja varustamislepingud. Nädala alguses teatas sama kohus, et Venemaa argumendid pole vettpidavad. Eelmine kohtulahing kestis peaaegu neli aastat, mis tähendab, et lepingud jäävad praeguse külmalaine ajal jõusse.

Euroopa Liit püüab mõlemaid riike lepitada, sest pingete kasvamisel on risk, et tekivad maagaasi transpordi katkestused, ütles Euroopa Komisjoni asepresident Maros Sefovic.

Suur nõudlus pani hinnad järsult tõusma. Suurbritannia, mis on Saksamaa järel Euroopa suurim maagaasi tarbija, teatas, et riigis on hinnad tõusnud uue rekordini.

Suurbritanniat ühendab Mandri-Euroopaga kaks torujuhet ning need pandi täisvõimsusel tööle. Reedeks teatati, et defitsiidihirmu enam ei tohiks olla.

Ilm muutub leebemaks

Prognoositakse, et ilm peaks järgmisel nädalal muutuma veidi leebemaks. Põhja-Euroopa piirkonnad püsivad aga tavapärasest külmemad. Suurbritannias on hakanud lund sadama, lennuliiklus on häiritud ja tuule kiirus on suur.

Millistest riikidest võiks tulevikus Euroopasse aga rohkem maagaasi tulla? Ekspertide sõnul on oma tarnet võimelised pikaajaliselt suurendama Kaspia mere ümber olevad riigid ja Põhja-Aafrika. Seni on Gazprom aga Euroopa turgu tihedalt kontrolli all hoidnud. Nende turuosa on isegi kasvanud.

Selle nädala alguses ütles Venemaa president Vladimir Putin, et „hinnatõus on loogiline“, sest tankeritega transportimine on palju kallim. Eksperdid nõustuvad.

„See olukord mõjub Venemaale väga positiivselt, sest külm ilm vähendab varude mahtu. Juba praegu on need langenud viie aasta madalaima tasemeni,“ ütles BMI Researchi nafta- ja gaasiuuringute juht Christopher Haines. „Nõudlus peaks seetõttu püsima tugev ka edaspidi.“