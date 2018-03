Palts: Lätti viidud rahaga saaks ilusa idapiiri

Alkohoolsete jookide Lätist ostjad jätavad alkoholitootjate hinnangul naaberriiki kahe aasta jooksul sellise summa raha, millega saaks välja ehitada turvalisima Euroopa Liidu piiri, ütles Kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringust selgus, et alkohoolsete jookide Lätist ostjate osakaal suurenes Eestis aastaga 66 protsenti. 2016. aastal tehtud küsitlusele vastanutest oli Lätist alkohoolseid jooke ostnud 21 protsenti. 2017. aastal oli neid juba 35 protsenti. Eesti Konjunktuuriinstituudi direktori Marje Josingu sõnul on tegemist märkimisväärse kasvuga.

Enim alkoholi ostureise teevad Lõuna- ja Lääne-Eesti elanikud. Kõige aktiivsemad Lätis käijad on keskealised ja nooremad inimesed. „Näiteks soetas keskmine ostja Lätis 2017. aastal 18 liitrit viina või 93 liitrit õlut ning 34 protsenti 18-29aastatest ostjatest kulutas Lätis ühe reisiga üle 500 euro,“ täpsustas ta.

Piirikaubanduse tulemusel on tekkinud inimestel ka varusid, näiteks õllevarude omaja on varunud keskmiselt 28 liitrit õlut või viinavarude omaja keskmiselt 6 liitrit viina. Kolmandik küsitlusele vastanutest arvas, et varude tõttu tarbivad nad rohkem alkoholi.

Kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Paltsi sõnul on uuringu tulemused murettekitavad. „Lisaks aktsiisilaekumisele jääb Eestil saamata ka käibemaks, mille alalaekumisest pole seni soovitud rääkida. 2017 jäi tootjate hinnangul lõunapiiril toimuva alkoholikaubanduse tõttu arvestuslikult saamata käibemaksu 17,9 miljonit eurot, 2018. prognoositakse seda 29 miljoni euro kanti. Lisaks on selge, et jutt ei käi enam ainult aktsiisikaupadest ja nendega seotud maksude liikumisest Lätti,“ selgitas ta.