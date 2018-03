Bigbanki kasum suurenes 47 protsenti

Bigbanki laenuportfell suurenes 2017. aastal 9,1% ehk 33 miljoni euro võrra. Kontserni kasum kasvas 2017. aastal 47%, eelmise aasta 11,7 miljonilt eurolt 17,2 miljoni euroni. Panga varade maht ulatus eelmise aasta lõpu seisuga 459,3 miljoni euroni, kasvades aastaga 16,5%, edastas pank pressiteates.

"Euroopa Liidu majandus kasvab viimase kümne aasta kiireimas tempos ning prognoosi kohaselt on trend jätkuv - liidu majandusel on läinud oodatust paremini ning sellele on kaasa aidanud finantseerimist soodustav leebe rahapoliitika, tugev eratarbimine, maailmamajanduse kiirem kasv ja vähenev töötus," sõnas Bigbanki juhatuse esimees Sven Raba. "Edasine SKP kasv sõltub sellest, kas senine poliitika jääb saamaks. Euroopa Keskpank pole seni intressmäärasid tõstnud, kuid seda on teinud mõned teised keskpangad."