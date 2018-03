Euroopa riskikapitalifirma otsib aardeid Soomest

Euroopa riskikapitalifirma Ventech otsib Soomest tehnoloogiaettevõtteid, investeerimiseks on valmis 140 miljonit eurot, kirjutab Helsingin Sanomat.

Ventechi viies fond kavatseb teha 0,5–15 miljoni euro suuruseid rahastusi valitud ettevõtetesse.

Ventech, millel on kontor ka Helsingis, lubab, et investeerib märkimisväärse osa rahast Soome ettevõtetesse. Ettevõte kogub veel paar kuud fondi raha, et täis saada 200 miljonit eurot.