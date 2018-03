Kirikute kahjuhüvitised jõuavad riigikohtusse

"Valitsuse tänase otsusega ei puudutatud põhiseaduslikkuse probleemi, vaid püütakse kindlustada raha kirikutele üleandmine enne riigikohtu otsuse jõustumist. Seda saab nimetada kas riigiõiguslikuks asjatundmatuseks, õigusriikluse eitamiseks või nihilismiks," teatas õiguskantsler ERRile.

"Pöördun selguse saamise eesmärgil riigikohtusse ja palun ministritel raha andmise lepinguid enne riigikohtu otsust mitte allkirjastada," lisas kantsler ERRi uudises.

Detsembris otsustas valitsus anda Eesti kirikuorganisatsioonidele omandivaidlustest loobumise eest omandireformi reservfondist okupatsioonikahjude hüvitamise nime all 8,2 miljonit eurot. Eesti evangeelne luterlik kirik (EELK) oli esitanud riigile taotluse 6,7 miljoni euro ning Eesti apostlik õigeusu kirik 1,5 miljoni euro jaoks.

Mõlemal kirikul on olnud pikaajalised vaidlused riigiga varade üle. EELK puhul on see Niguliste kirik ja EAÕK puhul Petseri kloostri varad. Organisatsioonid pidid raha eraldamise lepinguga neist nõuetest ka loobuma.