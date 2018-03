Tallinn kuulutas välja Reidi tee uue hanke

Tallinnasse kavandatud Reidi tee on üks kurikuulsamaid ehitushankeid, lepingu maksumus on 33 miljonit eurot ilma käibemaksuta.

Tallinnasse kavandatud Reidi tee on üks kurikuulsamaid ehitushankeid, lepingu maksumus on 33 miljonit eurot ilma käibemaksuta.

Tallinnasse kavandatud Reidi tee on üks kurikuulsamaid ehitushankeid, lepingu maksumus on 33 miljonit eurot ilma käibemaksuta.

Tallinna kommunaalamet kuulutas välja riigihanke Reidi tee ehitaja leidmiseks.

Pakkuja kolme eelneva aasta majandusaasta keskmine netokäive peab olema vähemalt 15 miljonit eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23. aprillil ja valiku alus on madalaim maksumus. Hankelepingu kestuseks on planeeritud 550 päeva.

Möödunud aastal välja kuulutatud riigihange luhtus, sest kõigi pakkumuste maksumus kujunes ligi 11 miljonit eurot kallimaks kui oli ehituse eeldatav hind.