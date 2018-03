Tuntumad Dubai kõrghooned on eestlase müüdud klaasist

Karjääri tegemiseks vaja tutvusi ja kogemust

Müügitöö on Dubais tema sõnul siinsega võrreldes teistsugune, suurim erinevus on agressiivsus, mida temal lihtsalt ei ole. "Vahel mõtlen, et endale vastu rinda tagumine tuleks siin kasuks," ütles Kivi.

Kivi müüb aastas üle poole miljoni ruutmeetri klaasi. Eelkõige on müük komisjonitasu- või tulemuspalgapõhine töö. Iga aasta eest, mil inimene töötab, on tal lahkumisel õigus saada kompensatsiooni, maksimaalselt kahe aasta palga. "See on põhjus, miks ettevõtted püüavad hoida põhipalga taset madalal," märkis Kivi. Selle võrra on olulisel kohal lisapakett, mis sisaldab autot, elamiskulusid, vahel koolikulusid lastele, perele edasi-tagasi lennupiletid jne. Esimese taseme müügitoe palk on tema sõnul 3000 eurot ja müügikonsultandi palk vahemikus 6000-9000 eurot kuus. Regiooni juht, müügidirektor teenib umbes 15 000 eurot kuus – lisandub mugavuspakett.

Eestlasliku tagasihoidlikkusega kaugele ei jõua

Kivi on rahul, et Dubai pidevalt areneb ja tema tunneb, et on saanud selles ise kaasa rääkida. "Mingil juhul poleks ma saanud ju muidu osaleda Dubai ooperiteatri või järgmise maailma kõrgeima objekti arendamisel. Dubai linnapildis on palju tuntud hooneid, mis on ehitatud minu müüdud klaasiga. See on uhke tunne," ütles ta. Kivi lisas, et kuigi alguses tuli ta perega otsima kultuurilist kogemust, siis paar aastat tagasi sõnastasid nad selle ümber finantsiliseks eesmärgiks. "Eestlastel tasub olla kindlasti julgem oma plaanidega. Tagasihoidlikkus ei ole alati hea," ütles ta.

Kui palju sekkub riik ärisse? Nõudeid ja regulatsioone on, aga müügi poolelt on Eestiga võrreldes vähem terav andmekaitset puudutav. "Isikukohane andmekaitse puudub. Tavaline, et ostad poest mingi asja, siis küsitakse telefoninumbrit. Ja kui keeldud, siis vaadatakse imelikult," ütles ta.