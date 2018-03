Ettevõtjad võtavad kuumalt turult miljoneid

„Läbirääkimiste ajaks peab ettevõttel jaguma raha. Kiiret edu ei tasu oodata,“ ütles ta. „Kui Euroopas oleme harjunud asju ajama e-kirjade teel, siis seal regioonis see ei tööta. Tuleb kohal käia ja suhelda,“ ütles Väärsi.

Väärsi rõhutas, et Ühendemiraatidesse sisenemine nõuab palju pühendumist ja eeltööd koha peal. Milremile on selle juures suureks abiks olnud kaitseministeerium ja kaitsevägi, mis on koha peal kohtumisi organiseerinud. „Kindlasti on oluline riigi tugi, just hea sõna ja poliitilise toetuse mõttes,“ rõhutas Väärsi.

„Üldiselt on tegemist investeeriva ja innovaatilise maaga. Nad võivad endale lubada suuremat riskiraha kui mõned teised turud,“ sõnas Säre. Tema sõnul ei saa näiteks mõni Reach-U klient Aafrikast endale selliseid riske lubada, sest tulemust on vaja toota kohe esimesest päevast.

Säre kiitis kohalikke kliente. „Kui peaksin võrdlema Reach-U kliente umbes 30 riigis, siis arvan, et Ühendemiraatide kliendi tõstaks ma üsna ettepoole,“ kirjeldas ta. „Nad teavad, mida nad tahavad, ja hea töö eest on nõus hästi maksma,“ ütles ta.

Tuleb julgelt minna

Väärsi sõnul on Araabia Ühendemiraadid väga huvitatud targast tehnoloogiast, olgu see küberkaitse, mehitamata süsteemid või targad sensorlahendused. See on tema sõnul Eesti ettevõtete suur võimalus, sest Eestit teatakse seal just tänu meie IT-kuvandile. "See on kogu maailmas ja ka seal piirkonnas meie oluline visiitkaart,“ ütles Väärsi ja lisas, et seda saab ära kasutada väga erinevates sektorites. „See on meile väga suur boonus ja eelis võrreldes näiteks meie lõunanaabritega.“

Tema sõnul on Araabia Ühendemiraadid suure potentsiaaliga turg ja eriti kaitsetööstuse sektor muutub üha aktiivsemaks. „Kui räägime robootikalahendustest, siis nii militaar- kui ka kommertssektoris on see tervikuna väga kiiresti kasvav turg ja Lähis-Idas enam,“ ütles ta.

Reach-U tegevjuht Ülo Säre arvas, et IT-valdkonnas võiks Araabia Ühendemiraadid olla Eesti ettevõtetele väga atraktiivsed. "Mul on jäänud mulje, et see koht on keskmisest suurema riskitaluvusega ning valmis proovima kõike uut ja põnevat. Uut ja põnevat on aga Eestis palju,“ leidis ta.

Kuhu järgmiseks?

Kui Araabia Ühendemiraadid on käes, mis siis edasi? Väärsi soovitab Eesti ettevõtjatel laieneda Aasiasse, kommertssektori jaoks on tema hinnangul väga suure potentsiaaliga Hiina turg.

Säre oli veel optimistlikum: Eesti ettevõtted võiksid tema hinnangul tegutseda igal pool maailmas.