Hommikuprogrammis: kes on Eesti kütuseturu valitseja?

13. märts 2018, 19:24

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis tuleb keeletoimetaja Ülo Toomsaluga emakeele päeva puhul juttu tüüpilistest keelevigadest ning SpeakSmarti arendusjuhi Margo Looriga juhtide kõnelemise oskustest oma töötajatega.

Lisaks on intervjuu Alexela ühe omaniku Antti Moppeliga - kes siis ikkagi on Eesti kütuseturu valitseja?

Stuudios on Meelis Mandel ja Ken Rohelaan.

Raadiopäev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Õigusruum". Emajõe äärde planeeritava tehase vaidluse keskseks tegelaseks on kerkinud imeloom nimega riigi eriplaneering. Mis see on, miks see loodud on ja milleks seda vaja on, sellest räägib rahandusministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Tiit Oidjärv. Tartust vahendab meeleolusid ja räägib teemal kaasa Mart Hiob maastikuarhitektuuribüroost Artes Terrae. Saadet juhib Kadri Põlendik.

13.00-14.00 "Arvude taga". Märtsi alguses teatas statistikaamet möödunud aasta keskmise brutokuupalga. Mida sellest välja lugeda ja millised on palga trendid, sellest räägib statistikaameti juhtivstatistik Kai Maasoo. Samuti tuleb jutuks, mismoodi muutub palga- ja tööjõuandmete kogumine ning kuidas see ettevõtjate elu lihtsamaks teeb. Sellest räägib Aruandlus 3.0 projektijuht Tõnis Tähe. Saadet juhib Kadri Põlendik.

15.00-16.00 "Metsamajanduse hooandja". Saates on fookuses Kultuurikatlas teemaks olnud metsanduse arengukava koostamine. Üritusel arutati ka huvigruppide kaasamise üle. Saates on külas keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp. Saadet juhib Marge Väikenurm.