Vau, kaks Raivot korraga!

13. märts 2018, 06:00

Kas kuulame kõik koos kukeseent või võtame midagi ette ka? Teeme näiteks Tartusse tehase, Saaremaale silla ja Helsingisse tunneli? Selle üle arutlevad täna Äripäeva raadio saates "Arvamusliidrite tund" majandusekspert Raivo Vare ja investor Raivo Hein.

Mis saab siis, kui tehas või tunnel on halb, sest ta lihtsalt ongi halb, pole midagi uurida vajagi? Mida hakata peale kuumade emotsioonidega, kui oleks vaja hädasti mõistlikku arutelu? Mida teha suhtumisega, et ärme parem tee üldse midagi, las lihtsalt mets ja maa jäävad meitele, sest et need ongi meie Nokia?

Kahe Raivo kirglikke mõttekäike hoiab raudseis ohjeis ajakirjanik Vilja Kiisler.