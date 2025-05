Tagasi 25.05.25, 09:00 Aivar Kokk: miks ma ei toeta varamakse Inimesed maksavad juba praegu oma varalt – riigilõivude või kütuseaktsiisi kaudu, rääkimata auto- ja maamaksust! Täiendavaid varamakse ei saa toetada, kirjutab Isamaa aseesimees, riigikogu liige Aivar Kokk.

Riigikogu liige Aivar Kokk.

Foto: Liis Treimann

Mida me peaksime Eestis maksustama? Vot see on hea küsimus. See on küsimus, mille üle saab debateerida, esitada argumente poolt või vastu. See on küsimus, mida me pole viimased aastad julgenud Eestis küsida, samal ajal riigiaparaati usinalt paisutanud.

Tänane võimukoalitsioon (sealhulgas maksufestivali osaliseks olnud sotsid) on seadnud maksudebati asemel fookuse mujale: kui palju on võimalik makse tõstes raha koguda. See on fundamentaalselt vale lähenemine.

Sellise kriitika võib ju maha kanda kui tüüpilise opositsiooniesindaja nurina. Aga ma kasutan võimalust ja veeretan vastutuskoorma Eestis käinud IMFi delegatsioonijuhi Vincezo Guzzo kaela, kes tõdes Eesti Pangas peetud pressikonverentsil meie maksukeskkonnast kõneldes: “Maksumäärade tõstmine üle mingi piiri võib aja jooksul viia vastupidise mõjuni kaasatud maksulaekumistes.”