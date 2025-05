Tagasi 25.05.25, 08:00 Eesti päris esimene meeslapsehoidja lükkas käima nutika pereäri: kõik algas vaid tööriistakastist kontori nurgas “Kas sa siin jalgrattaid parandad?” pistis uudishimulik hädaline pea uksest sisse. Ei, Marten Selirand ei parandanud rattaid, aga tal oli juhuslikult tööriistakast kontori nurgas ja mis see väike asi siis ära ei ole. Jalgrattaid on elus putitatud ju küll. Õige pea hakkas ta neid päriselt raha eest parandama.

Kolm põlvkonda pereäri. Vanaisa ja rattamehaanik Marten Selirand hoiab süles väikest lapselast Maiat. Marteni tütar ja Maia ema Katriin (paremal) tegeleb Ratas&Kohvis personali ja sotsiaalmeediaga.

Foto: Liis Treimann

“Ma mõtlesin esialgu, et ma hakkan ärimeheks, edasimüüjaks, sest nägin, et Soomest Nokiast tasub hakata rattarehve maale tooma, keegi teine seda ei teinud. Ma sain kontoriks Hipodroomi ääres nelja seinaga kuubiku, et neid rehve müüa. Tööriistakast oli mul selleks, et seal natuke remonti teha,” meenutab Marten.

Nüüd, keset Tallinna magistraalide rägastikku, et mitte öelda otse ristmikul, seisab oaasina rattatöökoda koos õdusa kohvikuga. See on võib-olla esialgu üllatav sümbioos, ent siiski asjalik ja toimiv lahendus. Pärast esimest juhuslikku abivajajat astus rattaparanduse soovidega inimesi aina rohkem sisse ja rehviäri jäi suurema kuulsuseta minevikku.

Lapsehoidjast juhustega rattamehaanikuks

“Rattamehaanikuks ma ennast alguses ei tituleerinud, ma olin hoopis atesteeritud lapsehoidja, ilmselt Eestis esimene meessoost seesugune,” meenutab Marten, kes on nüüd kohvik-töökoja Ratas&Kohv perepea. Viimane väljend pole mingi liialdus: neil on kujunenud välja pereettevõte, kus põimitakse töö, uudishimu, elustiil, kirg ja iga pereliikme huvid. Nende abil julgetakse sõgedal tuiksoonel asuvas kolmnurkse plaaniga majakeses katsetada erinevate äriliinidega.

Eesti esimene beebihoid See, et Marten Selirand oli arvatavasti Eesti esimene atesteeritud meeslapsehoidja, oli näide sellest, kuidas perekond on koos julgelt ettevõtlikke ja uusi väljakutseid vastu võtnud. Kui nende vanim tütar sündis, olid ema Ruth vaid 19 ja isa Marten 21 aastat vanad ning tegutsesid, et hakkama saada. Muu hulgas asutasid nad 2005. aastal Tallinnas Tuukri tänaval Ema ja Lapse keskuse, kus pakuti päevahoiuteenust esmakordselt ka beebidele, juhuks kui emal on vaja näiteks mõneks tunniks hoidjat.

Ratas&Kohvist on saanud Tallinnas Lille asumis omamoodi kogukonna kultuurikeskus. Seal korraldatakse kontserte ning regulaarselt püstijalakoomika õhtuid. Iga kahe kuu tagant vahetub seintel kunstinäitus. Ettevõtted või muud organisatsioonid rendivad ruume, et pidada koosolekuid, rääkimata ka pidudest, koolitustest, töötubadest.

Iga juhus võib tuua uue võimaluse

Pärast aastaid Hipodroomi külje all tegutsemist koliti üle tee töökojaga praegusesse asukohta. Kõrval tegutses lauamängupood, kuid see läks kesk koroonat kinni. Nüüd ongi selle asemel rattaparanduse kohviku-laiendus. “Idee oli nagu autohoolduses. Sa tuled kindlaks kellaajaks istuma ja ehk tahad oodates kohvi juua, tunda end mugavalt,” selgitab Katriin Rebeca Selirand, Marteni vanim laps, kes nüüd tegeleb pereäris personali ja sotsiaalmeediaga.