Kaubandussõda - kas ettevõtjal on põhjust muretseda?

Tasub teada Eestis toodetud kaupade eksport USAsse oli eelmisel aastal 2,9% kogu kaupade ekspordist, import aga 1%. Terase ja alumiiniumtoodete osakaal USAsse suunatud ekspordist oli 2%, kuid USA osakaal kogu majanduse terasetoodete ekspordis oli 1,5%.

Mikser rõhutas, et Eesti tahab vältida kaubandussõdu ja pingete eskaleerumist. Just seetõttu püüame ühes ülejäänud Euroopa Liiduga saavutada olukorda, kus tariife ELi suhtes ei kehtestataks. "Juhul kui nii ei lähe, peame koos enda Euroopa partneritega kaaluma muid võimalusi, näiteks nende tariifide vaidlustamist WTO raamistikus. See on kindlasti teema, mida tuleb Euroopa Liidu laua taga põhjalikult ja detailselt arutada," rääkis ta.

Trump tugineb tariifide kehtestamisel Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) lepete sättele, mis lubab riikidel astuda samme enda julgeoleku kaitseks. Seda sätet kasutab näiteks Ukraina, õigustamaks agressorist Venemaa suhtes kehtestatud kaubanduspiiranguid.

Euroopal võimalus "kätte maksta"

Niinimetatud "kaitse- ja tasakaalumeetmete" raames saaks Euroopa Liit ka kehtestada ajutised vastutariifid. Euroopa Komisjonis on juba valminud pikk nimekiri võimalikest kaupadest, millest suur hulk on USA jaoks justkui sümbolid: burbooniviski, teksased, meigitooted, jõhvikad, apelsinimahl…

Nimekirja koostamisel on arvesse võetud, et enamik neist kaupadest oleks pigem kergesti asendatavad – Floridast pärit apelsinimahla asemel saaks tarbida näiteks Brasiilia oma. Lisaks on maailma meedias tähelepanu juhitud, et paljud võimalikest ajutise vastutariifi alla sattuvatest kaupadest on olulised ekspordiartiklid osariikidest, kus on parlamenti või mujale valitud juhtivad vabariiklastest poliitikud.

Mikser tõdes, et väljapakutud kaubagruppe ja tootekategooriaid, mille suhtes Euroopa Komisjon on öelnud, et need võiksid langeda kaitse- ja tasakaalumeetmete alla, imporditakse ka Eestisse, nii et teatav majanduslik mõju vastusammudel on. Samas rõhutas ka Eesti välisminister, et kindlasti pole tegemist asendamatute kaubakategooriatega.

"Kaubandussõda ega eskalatsiooni me ei soovi, nii et selline areng kindlasti ei ole meie esimene valik. Küll aga tuleb öelda, et kui seda – teoreetilist – võimalust täna analüüsida, siis vastumeetmete maht jääb tugevalt alla Ameerika Ühendriikide kehtestatavate tariifide mõjule Euroopa Liidu suhtes. Nii et isegi kui Euroopa Liit peaks seda teed minema, siis tegemist ei ole meiepoolse eskalatsiooniga," märkis Mikser.