Kuidas oma toode poodi saada?

Mida ostja tahab?

Ostujuhid tahavad näha järgmist suurt edulugu enda riiulil. “Aita tal aru saada, et sa oled see järgmine edulugu,” sõnas Rooger. Ta soovitas kõikidel ühe tootega edukad olnud ettevõtetel teha koostööd teiste samasugustega. “Heitke ühte, pange pead kokku ja usaldage hulgimüüjaid. Kõik ei ole šaakalid ega ürita teil nahka üle kõrvade tõmmata.”

Ostujuhid hindavad stabiilset probleemideta tööd. “Nende jaoks ei ole hind kõige tähtsam,” rääkis müügikoolitaja. “Ostujuht on investor, kes otsustab, kas laseb toote lettidele või mitte. Hea äriplaan on see, mis aitab tal mõista, kuidas need tooted müüvad ja mis plaan ettevõttel nendega on,” sõnas Rooger ning lisas, et ärge rääkige ainult tänasest, vaid rääkige ka tulevikuplaanidest. “Näidake, et olete turul pikas perspektiivis.”

Rooger soovitas müügijuhtidele teha tootest üheleheküljeline ülevaade – mis toode on, tema kaks-kolm peamist väärtust, kuidas teistest eristub, mis on toote tegevuskava, lisahüved, turundusplaan ja kuidas on ettevõte väärtuslik koostööpartner. “Näidake raha. Näidake, kuidas aitad tootel letilt ära lennata.”

Müügikoolitaja ütles, et lõppkokkuvõttes on kaks osapoolt üks meeskond, sest tegutsetakse ühise eesmärgi nimel. Kui võidab klient, võidavad ka tootja ja ostujuht, ehk siis võidavad kõik.