Olulisi kohustusi RMK kavatsuste protokolliga ei võta

See tähendab, et RMK peab jätkama tarnelepingu ettevalmistamist, kuid ei ütle midagi näiteks selle kohta, kas Est-For selle ka saab. „Kõik peavad protokolli heas usus täitma ja kui protsessi käigus takistusi ei tule, siis ka lepingu sõlmima. Kui vahele tuleb midagi olulist ja põhimõttelist, siis on võimalik ka kavatsusest loobuda, loobuda ei tohi lihtsalt pahatahtlikult,“ rääkis Otsmann.

RMK ja Est-Fori ühiste kavatsuste protokollis on ka klausel, et kõik protokolliga seotud vaidlused tuleb lahendada Harju maakohtus. „See vaidlus võib olla näiteks protsessi põhjendamatu katkestamine, siis võib teisel poolel tekkida õigus nõuda välja lepingu ettevalmistamiseks tehtud kulud, põhilepingu osas ei tähenda see midagi,“ selgitas ta.

Seda, kui üks osapool on näiteks protokollile tuginedes investoreid kaasanud ja siis lepingu sõlmimise katkemisel nõuab sellega seotud kulude eest hüvitist, nimetas Otsmann teoreetiliseks ja ebatõenäoliseks käiguks, sest tegevused nagu investorite kaasamine on igaühe enda riisikol. „Kohtualluvuse klausliga peaks olema võimalik käsitleda ainult põhilepingu ettevalmistamiseks tehtud kulusid,“ kordas ta.