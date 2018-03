Venemaa saadab välja 23 Briti diplomaati

Vastusammuks Venemaa diplomaatide väljasaatmisele Suurbritanniast, teatas Vene välisministeerium täna, et saadab riigist välja 23 Briti diplomaati ja sulgeb Briti konsulaadi Peterburis.

Ühtlasi anti käsk lõpetada Ühendkuningriigi rahvusvahelise kultuurisuhete organisatsiooni Briti Nõukogu töö Venemaal. Briti suursaadikule Laurie Bristowile öeldi ministeeriumiga kohtumisel, et meetmed on vastuseks Suurbritannia provokatsioonidele ja põhjendamatutele süüdistusele Venemaa vastu, vahendab Bloomberg.

Nimelt teatas Suurbritannia peaminister Theresa May mõne päeva eest, et saadab riigist välja 23 Vene diplomaati vastumeetmena Suurbritannia pinnal toimunud kunagise luuraja Sergei Skripali ja tema tütre Julia mürgitamisele närvigaasiga.

May ütles kolmapäeval, et Suurbritannia alustab tegevust, et külmutada vajadusel Vene riigi varad vastuseks „ebaseaduslikule jõu kasutamisele“ Venemaa poolt. Edasisi samme hoitakse tema sõnul saladuses.

Samuti ütles ta sel nädalal parlamendile, et pole võimalik teha mingit muud järeldust, kui et Venemaa valitsus on mürgitamises süüdi.