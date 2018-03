Silver Meikar: uskumatu, et Ansip nii nõmedalt valetab

Meikar: Ansip tunnistab skeemi

Endise reformierakondlase, praegu sotsiaaldemokraatide ridadesse kuuluva Meikari kinnitusel tema tegevuse tõttu raha kaduma ei läinud. „Ma võin teile kinnitada, et see ei vasta tõele. Aga kui Ansip midagi sellist väidab, siis ta kinnitab täiesti selgelt, et erakonnas oli varjatud annetusi, mis sel hetkel olid seadusevastased,“ sõnas Meikar, kes töötab praegu kultuuriministri nõuniku ametikohal.

Meikari sõnul tõestab õhku visatud süüdistus, et toimis skeem, mille kaudu ärimehed erakonda toetasid. Seda ning seaduserikkumist tunnistab tema hinnangul ka Äripäevale antud intervjuus Ansip ise. „Ta ütles, et sel ajal asjad käisidki nii. Kui mõni ärimees tahtis annetada, et siis sel hetkel annetas ta variisiku kaudu,“ viitas Meikar.

Meikar selgitas, et kogu kohtuvaidlus käiski skeemitamise üle ja kõik kohtus käinud kinnitasid, et nad annetasid enda raha. „Kui Ansip ütleb sellist asja, siis ütleb ta, et kõik, kes käisid prokuratuuris rääkimas, valetasid ja sel ajal olid need asjad tavaks,“ sõnas ta.

Meikar oli üllatunud, et vana teema taas tõstatus. „Täiesti uskumatu, mul on väga kurb, et ta (Ansip – toim) selle teemaga tahab tegeleda. Minu jaoks on see ammu mööda läinud ja Reformierakond võiks tegeleda muude asjadega,“ ütles Meikar. „See on uskumatu, et ta nii lamedalt ja nõmedalt valetab.“

Meikar oleks Ansipil soovitanud selle teema kohta öelda, et see on nii põhjalikult läbi vaieldud, et pole mõtet selle juurde tagasi minna. „Sinna oleks ta võinud ka lisada, et Meikar on vana jobu, aga sellisel kujul teemat üles tõsta…“ jättis Meikar mõtte lõpetamata.

Meikar: Ansip kahjustab erakonda

Oma väidetega kahjustab Ansip Meikari hinnangul eelkõige Reformierakonda. „Ma arvan, et Ansip on praegu visanud välja sellise väite, mis tekitab tema enda koduerakonnale suuri probleeme,“ tähendas Meikar.

Teema edasi uurimine ning Ansipi väidete kontrollimine pole Meikari sõnul Reformierakonna huvides. „Küsige siis Kalev Lillo või Kristen Michali käest, kas skeemis jäi mingi osa rahast saamata. Kui nad juba sellele vastama hakkavad, siis nad kinnitavad veel kord, et see, mida prokuratuur uuris, vastas kõik tõele,“ ütles ta.