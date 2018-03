Kallite korterite müük läheb vaevaliselt

Tallinna uute korterite müügitempo teeb rekordeid, kuid kallimates, üle 2500eurose ruutmeetri hinnaga projektides on müük aeglustunud ning paljudes neist ei müüdud veebruaris midagi, teatas Pindi Kinnisvara.

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman ütles, et veebruari lõpu seisuga oli Tallinnas ja Harjumaal müügis olevate uute korterite jääk 2500 ühikut. Neist üle 1000 korteri on hinnatasemega 2500 €/m² või rohkem. Kui kokku broneeriti eelmisel kuul 266 uut korterit, siis märgitud kallimas segmendis, mis jaguneb 54 arendusprojekti peale, tehti uut müüki vaid 55 ühikut.

„Iseäranis märkimisväärne on asjaolu, et kõnealuses 54 kallimas arendusprojektis ei müüdud kuu jooksul ühtegi uut korterit tervelt 29 projektis. See segment on üleküllastunud ning tarbijate rahakott on hinnataseme jaoks liiga õhuke,“ selgitas Sooman.