Suur vangerdus ajakirjaturul

Eile andis konkurentsiamet Ekspress Grupile loa korraldada ümber Ajakirjade Kirjastus ning jagada kirjastuse väljaanded Delfi ja Õhtulehe vahel.

Otsusega sai Ekspress Grupi tütarettevõte Ekspress Meedia loa võtta üle ASi Ajakirjade Kirjastus kuukirjade väljaandmine. Ülejäänud väljaanded liidetakse AS SL Õhtulehega.

Ekspress Meedia sai kuukirjad Eesti Naine, Anne ja Stiil, Pere ja Kodu, Oma Maitse, Tervis Pluss ja Jana ning nädalakirja Kroonika. AS Ajakirjade Kirjastus koos ülejäänud väljaannetega liidetakse aga ASiga SL Õhtuleht ja firmad jätkavad ühinemise järel nime all AS Õhtuleht Kirjastus.