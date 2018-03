Bitcoinikaevandajad otsivad kümnete kaupa Tallinnas ruume

Üle kümne Eesti- ja välisettevõtte otsib praegu Tallinna sobivaid ruume, et hakata krüptoraha kaevandama, ütles 1Partner Kommertskinnisvara juhataja Kirill Vigul.

Viguli kinnitusel algas Tallinnas aasta tagasi tõeline bitcoinikaevanduste rajamise buum. “Esimene eraldi selle otstarbega hoone ehitati pealinna kolm aastat tagasi ja siis vaadati neid nagu tulnukaid. Nüüd on aga tahtjaid rohkem kui kohti, kus seda teha,” rääkis Vigul pressiteate vahendusel.

“Bitcoini kaevandajatest on ukse taga lausa järjekord ning peamised kriteeriumid, mida otsitakse, on soodne elektrienergia hind ning piisava võimsusega kaevandamiskoht. Huvi tunnevad nii kohalikud ettevõtjad kui ka välismaalased Šveitsist Hiinani. Peamine takistus on arvutipargile piisavalt võimsa elektriühendusega hoonete leidmine ning Eesti kandideerib selles osas ka lähiriikidega nagu Soome,” rääkis Vigul.