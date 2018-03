Lõuna-Prantsusmaad vapustas pantvangikriis

Prantsusmaa lõunaosas Trebes’i linnas võttis väidetav terrorist täna supermarketis pantvange, viimastel teadetel on kriis lahendatud - viimastel andmetel on hukkunuid vähemalt kolm ning paljud on viga saanud.

Prantsuse meedia vahendab, et 25aastane radikaliseerunud kurjategija on Maroko päritolu.

Meedia väitel tegutses relvastatud kurjategija üksi. Agentuur France-Presse'i sõnul teatas pantvangivõtja, et tegutseb ISISe nimel. Ka terrorirühmitus ISIS on juba jõudnud kinnitada seotust toimuvaga.

Praeguseks on teada, et tund enne pantvangide võtmist oli üritanud üks veokijuht Trebes'i lähedal asuvas Carcassonne’i linnas rammida treeningjooksul olnud politseinikke ning avanud nende pihta tule. Vähemalt üks korrakaitsja sai tulevahetuses vigastada. Politsei allikas kinnitas telejaamale BFM, et just see politseinikke rünnanud isik on ka pantvangivõtja.

Politseiallikate teatel keeldus supermarketis inimesi pantvangis hoidnud kurjategija läbi rääkimast.

Tund pärast kriisi puhkemist vahendas Reuters, et pantvangid, keda oli umbes 20 inimest, on vabastatud ning et hukkunud on vähemalt üks inimene.

„Inimesed on viga saanud, supermarketi akendest on näha, et inimesed lamavad poepõrandal,“ kirjeldas toimuva ajal üks Reutersi allikas.