Taxify: Uber rikkus kõik ära

Pleethi sõnul on Uber elu Londonis Taxify jaoks väga keeruliseks teinud, vee sogaseks ajanud, ja seetõttu on teistel teenusepakkujatel keeruline edasi liikuda. "Me tahame luua uue standardi ja näidata, kui hea on sõidujagamise ettevõttega koos töötada. Mitte et, pagan, jälle need Uberi poisid!“ ütles Pleeth.

Seetõttu nähakse praegu erilist vaeva ja tehakse regulaatoriga koostööd, näidatakse end vastutustundliku ja koostööaltina. „Ja seetõttu esitasime me maailmaklassilise avalduse. Tavaline on 4 lehekülge, me esitasime 161 lehekülge, kus on sees kõik, mille kohta neil üldse küsimusi võib tekkida,“ ütles Pleeth.

Ametnik töötab aegluubis

Kuid aeg kulgeb osapoolte jaoks erinevalt. „Kui mina mõtlen lühiajaliselt, siis ma mõtlen, et meie tiim teeb asja ära homme või nädala jooksul. Regulaator mõtleb lühiajalisele perspektiivile kui kolmele aastale,“ ütles ta.

Tema hinnangul pole regulaatoritel mingit motivatsiooni kiiresti tegutseda, täpsemalt öeldes pole neil motivatsiooni üldse tegutseda. Taxify andis viimase avalduse sisse jaanuaris, aga pole mingit tähtaega, mis ajaks regulaatorid peavad vastama.

„Me ise võiksime juba homsest alustada. Ligi 25 000 juhti on registreerunud ja tööks valmis. Kuid me tahame kindlad olla, et me töötame seadusandjaga kooskõlas,“ ütles Pleeth. Seetõttu hoidutakse praegu survestamisest ja töötatakse nende seatud raamides.