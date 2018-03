President Kaljulaid: Eestis ei ole kivistunud eliiti

President Kersti Kaljulaid rääkis täna ideedekonverentsil TEDxLasnamäe, et Eestis määrab igaühe edukuse töötahe, mitte päritolu.

„Eks ka minu koolipõlves oli neid, kel liikus rohkem raha või kasvõi kodust kaasa pandud toitu kui teistel. Aga võin kinnitada, et see ei määranud minu kursusekaaslaste või teiste meie teaduskonna üliõpilaste akadeemilist või hilisemat elulist edu või ebaedu. Määras ikka enda tahe,“ rääkis riigipea ja tõi näiteks, kuidas nii võis üksikema lapsest saada vabalt professor või tavalisest Haapsalu poisist suurettevõtja.