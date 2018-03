Anatoli Kanajevi kullaauk

Väidetavalt on Pant toonase tehingu kohta oma tuttavatele öelnud, et müüs osaluse Kanajevile odavalt, sest hinna üle kauplemiseks oleks ta pidanud kulutama liiga palju aega ja närve.

Kanajevit tundvad ja temaga koos äri ajanud ettevõtjad on öelnud, et temaga on raske koos tegutseda, sest ta ei taha teisi kuulata. Tõenäoliselt oli see üks põhjus, miks Tallink Grupi üks suuromanik Enn Pant otsustas 2012. aastal oma väikese osaluse Transiidikeskuses Kanajevile ära müüa.

Oma ärihuvide nimel võitlemise iseloomulik näide oli Kanajevi sõdimine Muugale plaanitud konkureeriva konteinerterminali projekti vastu. 2013. aasta kevadel õnnestus tal pärast pikki vaidlusi tulla sellest võitlusest välja võitjana. Tema kontrollitav ettevõte ostis ära Transiidikeskuse konkurendiks pürginud uue konteineriterminali projekti Vene ettevõtjatelt ehk Rail Garant Estonialt.

Kanajev soovis toona ka ise uut terminali rajada, kuid Tallinna Sadam eelistas Vene investoreid. See ärgitas teda kohtusse pöörduma. "Tahtsime kohtus tõestada meie õigusi ja seda, et meil on parem pakkumine," põhjendas Kanajev. Aeg näitas, et see oli õige tee, lisas ta, kui Rail Garant Estonia tegi neile pakkumise projekt ära osta.