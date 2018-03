Kanajev müüs Transiidikeskuse maha

Ametlikus pressiteates ütles praegune omanik Kanajev, et tal on rõõm vastutus just HHLA-le üle anda. "HHLA-l on konteinerterminalide operaatorina lai kogemus. See tagab, et Transiidikeskuse AS on edukas ka tulevikus ning näeb ka jätkusuutlikku kasvu," rääkis Kanajev, kes jätkab ka pärast tehingud Transiidikeskuse nõukogus.

Sakslased omakorda märkisid, et tehingu taga on siinse turu suur potentsiaal. "Eesti on üks Euroopa kiiremini kasvavatest majandustest ning teerajaja digitaliseerimise vallas. Seetõttu oleme rõõmsad, et saame Transiidikeskuse ASi – juba praegu kasumliku ja tugevate tulemustega ettevõte – HHLA perekonda liita," ütles Saksa kontserni juht Angela Titzrath.

Ta rõhutas ka, et Hamburgen Hafen und Logistiki üks eesmärke on rahvusvaheliselt kasvada ning just seda sõlmitud lepinguga tehaksegi. "Omandamisega siseneme paljulubavale piirkondlikule turule, millel on enda geograafilise asukoha tõttu kasvupotentsiaal ning side ka "uue Siiditeega"."