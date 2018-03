Krüpto-Eestit tabas veider nime kloonimise juhtum

"Püramiidskeem on elu projekt" Veiko Huuse ütleb, et tal pole midagi selle vastu, kui teda seostatakse püramiidskeemidega. "Nagu üks meie leiutaja Arcallia meeskonnas ütles, tähendab püramiid tegelikult elu. Püramiid ongi elu sümbol. Ja mul on nii hea meel, kui öeldakse, et Veiko tegeleb püramiidskeemidega, sest Veiko tegelebki elu projektidega. Mina olen vaba mees vabal maal ja mind ei huvita, kui keegi mind kontrollib. Ma ei ole kellegi omand, ma teen täpselt neid äriettevõtmisi, mis mulle leiva lauale toovad, ja kui keegi tahab seda nimetada püramiidskeemiks, siis see on tema probleem," ütles ta. Oma sõnul on ta väga õnnelik, et tänu selliste asjadega tegelemisele on ta kümme korda kogenum kui see, kes nendega ei tegele.

Eesty kui Eesti ettevõtmine

Huuse põhjendas Eestiga seotud nimevalikut ja sümbolit sellega, et tegemist on puhtalt Eesti ettevõtmisega. "Eesti leiutajad on idee taga, Eestis ta sünnib ja miks mitte Eestit nii ka läbi selle leiutajateportaali reklaamida. Ma arvan, et see on igati teretulnud. Kes see teine ikka Eestit reklaamib, kui ikka Eesti ettevõtted. Keelatud see ei ole ja minu arust on see täiesti okei." Huuse tõdes, et kuulis sellest, et Eesty nimi on juba kasutuses, alles siis, kui nende meeskonnal oli Eesty Coin juba töös. "See oli meile üllatus," tõdes ta.

Siiski ei arvanud ta, et sama nime kasutamine tekitaks segadust. "Kui krüptomaailmast tuua näiteid, siis on bitcoini-nimelisi coin'e ka vist 20 erinevat ja Ethereumi-nimelist coin'i on ka mitu. Ei näe, et see oleks takistus. Ja kui meil oli asi valmis, siis miks me peame seda muutma hakkama, kui tuli välja, et keegi teine on veel teinud samanimelise asja. Nemad on jaapanlased, kes on võtnud Eesty nime," lisas ta.