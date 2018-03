Suri kurikuulus Vene püramiidimeister

Täna suri ühes Moskva haiglas finantspüramiidi MMM looja Sergei Mavrodi, kes oli sinna toodud otse tänavalt kiirabiga, teatas Interfax.

Allikas jätkas, et surma põhjuse saab öelda vaid pärast lahangut, kuid „võib oletada, et surm on seotud alajahtumisega või südamepuudulikkusega“. Ta lisas, et asja uurib politsei.

Mavrodi lõi 1992. aastal finantspüramiidi MMM, mille krahhi tõttu kannatas hiljem 10 kuni 50 miljonit inimest. Ta oli kuni aastani 1997 tagaotsitav ja peeti kinni 2003. aastal Moskvas. Kohtus mõistius ta süüdi võltsitud passi omanises ja mõistis talle aasta ja ühe kuu pikkuse vanglakaristuse.

Aasta hiljem vabanes ta maksude maksmisest kõrvalehoidumise süüdistusest, mis oli talle esitatud juba 1994. aastal – kuritegu lihtsalt aegus. 2005. aasta detsembris esitati MMMi loojale uus süüdistus, seekord eriti suures mahus pettuse eest. 2007. aastal mõisteti ta neljaks ja pooleks aastaks vangi ning ta pidi maksma kokku üle 20 miljoni rubla 600 hagejale. Vabadusse pääses ta juba kuu aega hiljem.

Seejärel, 2011. aastal teatas ta uue finantspüramiidi, MMM-2011, loomisest. Selles süsteemis osalemiseks tuli soovijail omandada MMM-dollareid, mis kasvasid tavaosalejate jaoks 20% kuus ning vähekindlustatud elanikkonnagrupile (pensionärid, invaliidid jt) lubati 30% kasvu. MMM-dollari kursi määras ja avaldas Mavrodi isiklikult.